Business news: Argentina, lotta all'inflazione, governo non esclude creazione società statale degli alimenti

- Il governo dell'Argentina non esclude la possibilità di creare una Società statale degli alimenti con l'obiettivo di incrementare l'offerta di prodotti a prezzi calmierati a fronte di un'inflazione che persiste ad un livello attorno al 50 per cento. Lo ha dichiarato la portavoce della Presidenza, Gabriela Cerruti, nella consueta conferenza stampa del giovedì sottolineando che si tratta di "un dovere" del governo quello di contrastare l'aumento dei prezzi soprattutto nel settore alimentare. "L'inflazione è un problema reale che incide sulla vita di tutta la popolazione, la possibilità di avere un'istanza che aiuti i piccoli e medi produttori a raggiungere un pubblico più ampio con prezzi più accessibili rappresenta un dovere più che una volontà politica", ha affermato Cerruti. "Senza dubbio il governo è impegnato in quest'obiettivo", ha aggiunto. (Res)