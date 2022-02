Ucraina: ministro Difesa Reznikov, inappropriato parlare di attacco imminente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- E' inappropriato dire che un attacco sarà effettuato nei prossimi giorni contro l'Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, parlando all'emittente "1+1". "Oggi, a quest'ora, la Russia non ha formato ancora nessuna forza d'attacco in alcuna città", ha osservato il ministro ucraino definendo "inappropriato" parlare di un attacco imminente da un giorno all'altro. "Ma questo non significa che i rischi siano bassi e che non ci sia una minaccia", ha dichiarato Reznikov ricordando ai partner internazionali del Paese che "la minaccia esiste dal 2013".(Res)