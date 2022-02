Bielorussia: Comitato investigativo, 10 persone arrestate per tentato sabotaggio referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decina di persone sono state detenute in Bielorussia per minacce e pressioni sui membri delle commissioni che si stanno occupando dello svolgimento del referendum costituzionale previsto domenica prossima, 27 febbraio. E' quanto riferito dal rappresentante ufficiale del Comitato investigativo bielorusso, Sergej Kabakovich, secondo cui nei confronti di queste persone è stato avviato un procedimento penale. "Il Comitato investigativo ha ricevuto materiale dal Comitato per la sicurezza dello Stato (Kgb) sul fatto che un gruppo di persone ha commesso azioni estremiste nel tentativo di esercitare un'influenza illegale sui membri delle commissioni elettorali. È stata data una valutazione legale dei materiali, è stato avviato un procedimento penale. Attualmente, una decina fra i coordinatori e gli esecutori materiali di quest'attività illecita sono stati detenuti in varie regioni del Paese", ha detto Kabakovich all'emittente televisiva "Ont". (Rum)