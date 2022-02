Iran-Qatar: Teheran e Doha discutono futura istituzione linee di navigazioni regolari tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro iraniano per le Strade e lo Sviluppo urbano, Rostam Ghasemi, ha rivelato poco prima della sua partenza per il Qatar, che discuterà con le controparti a Doha la creazione di linee di navigazione regolare tra i porti dei due Paesi. Tra i temi che verranno discussi nella visita di Ghasemi a Doha anche un impiego maggiore delle compagnie aeree commerciali qatariote per collegare l’Iran. Affermando ai giornalisti che la sua visita in Qatar e i colloqui con la controparte del Qatar erano stati precedentemente pianificati, Ghasemi ha aggiunto: "In questa visita, esploreremo le strade per sviluppare la cooperazione commerciale ed economica tra i due Paesi e speriamo che questa missione aprirà la strada per tenere incontri a livello di esperti tra imprenditori dei due Paesi in linea con l'espansione della cooperazione commerciale-economica bilaterale". Riguardo all'alto livello di cooperazione politica ed economica tra Iran e Qatar, Ghasemi ha aggiunto: "La visita ai porti commerciali e anche agli aeroporti del Qatar è stata messa in cima all'agenda della missione e si è cercato di preparare un terreno adatto per rafforzare rapporti in campo economico vista la seria determinazione dei funzionari politici dei due Paesi”. Altrove nelle sue osservazioni, Ghasemi ha indicato sottolineato che nella visita del presidente iraniano Seyyed Ebrahim Raeisi a Doha, che prenderà il via domani le due parti potrebbero raggiungere buoni accordi nel settore dei trasporti.(Res)