Marocco-Israele: ministra economia israeliano inizia visita per sviluppare rapporti con il regno

22 luglio 2021

- La ministra dell'Economia israeliano Orna Barbivai ha iniziato oggi una visita di quattro giorni in Marocco per sviluppare legami economici e commerciali con il regno, segno di una rapida normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi. Secondo quanto riferiscono i media israeliani, la missione segna una nuova tappa in un riavvicinamento a tutto campo tra Marocco e Israele avviato dalla ripresa delle relazioni diplomatiche bilaterali nel dicembre 2020 sotto il patrocinio degli Stati Uniti nell’ambito degli Accordi di Abramo. La missione di Barbivai segue la visita alla fine di novembre 2021 del ministro della Difesa israeliano Benny Gantz, che ha portato a un importante accordo bilaterale sulla sicurezza e sulla cooperazione militare. Da allora, i media israeliani e marocchini hanno fatto eco all'acquisto da parte del Marocco di tecnologie dall'industria della difesa israeliana. La Barbivai firmerà lunedì "uno storico accordo di cooperazione" per stabilire "le basi economiche delle relazioni commerciali tra Marocco e Israele", secondo quanto riferito in una nota dal ministero israeliano dell'Economia e dell'Industria. Il ministro si recherà a Rabat, Casablanca, la capitale economica, e nella località turistica di Marrakech, e visiterà le aziende tessili e agricole israeliane stabilite in Marocco. (segue) (Res)