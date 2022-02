Israele: dal primo marzo autorizzato ingresso anche ai turisti non vaccinati contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele farà entrare i turisti non vaccinati a partire dal primo marzo di fronte all’allentamento delle restrizioni sul Covid-19. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”. Il cambiamento significa che, per la prima volta in quasi due anni, le famiglie con bambini di età pari o inferiore a 5 anni potranno recarsi in Israele. Lo Stato ebraico consentirà ai turisti di tutte le età non vaccinati di entrare nel paese a partire dal prima marzo, dopo che il primo ministro Naftali Bennett e il ministro della Salute Nitzan Horowitz hanno concordato oggi di revocare diverse restrizioni Covid. "Stiamo assistendo a un costante calo dei dati sulla morbilità, quindi è tempo di aprirsi gradualmente", ha affermato Bennett. I turisti in arrivo dovranno sottoporsi a due test di Pcr, uno prima della partenza e uno all'atterraggio in Israele. Gli israeliani di ritorno dall'estero non avranno bisogno di un test antigenico rapido prima di salire a bordo dei loro aerei e dovranno solo fare un test di laboratorio Pcr all'arrivo. Inoltre, gli israeliani non vaccinati non dovranno più mettersi in quarantena all'arrivo, a condizione che abbiano un test Pcr negativo all'aeroporto in Israele.(Res)