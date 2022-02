Business news: Messico, a dicembre 2021 attività industriale in crescita del 2,4 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre del 2021 l'attività industriale in Messico è cresciuta del 2,4 per cento su anno e dell'1,2 per cento rispetto a novembre. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi). Il dato mensile, in crescita per la terza volta di seguito, è il migliore da settembre del 2020, quando era incrementato del 2,1 per cento. Il dato è frutto delle prestazioni positive nel comparto dei servizi pubblici - elettricità, gas e acqua -, in aumento del 2,4 per cento su mese e dello 0,7 per cento su anno, dell'edilizia (+0,8 per cento su mese, +3 su anno) e della manifattura (+1,9 e +2,8 per cento). In calo dello 0,2 per cento, su mese, il solo comparto minerario (+1,3 su anno). L’economia del Messico ha registrato una contrazione dello 0,1 per cento nell’ultimo trimestre del 2021 rispetto al trimestre precedente. Su base annua, rispetto cioè allo stesso trimestre dello scorso anno, il Pil segna tuttavia una crescita dell'1 per cento. Si tratta del secondo calo trimestrale dal secondo trimestre del 2020. Nel terzo trimestre del 2021 il Pil del Messico si è contratto dello 0,4 per cento rispetto al precedente trimestre. (Res)