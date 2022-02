Business news: Colombia, Fmi, necessaria stretta monetaria per controllare inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Colombia deve imprimere un’accelerazione alla stratta monetaria per controllare l'aumento dei prezzi al consumo. Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) in una nota diffusa al termine dell’ultima missione del suo staff nel Paese. L'attuazione di misure per aumentare i tassi di interesse nella prima metà dell'anno dovrebbe guidare l'inflazione al ribasso, si legge. Tra le continue interruzioni delle catene di approvvigionamento, prosegue la nota, l'inflazione continua a salire, raggiungendo quasi il 7 per cento a gennaio. (Res)