Business news: Russia-Brasile, Putin a Bolsonaro, Brasilia principale partner economico di Mosca in America latina

- Il Brasile è il principale partner commerciale ed economico della Russia in America latina. Lo ha sottolineato il presidente russo Vladimir Putin, incontrando l'omologo brasiliano Jair Bolsonaro a Mosca. "Sono molto felice di vederla, caro signor Presidente. E spero che l'incontro sia utile", ha esordito Putin, accogliendo il leader del Paese sudamericano. Bolsonaro ha osservato che Mosca e Brasilia hanno buone prospettive di cooperazione in vari campi, in particolare, in quello della difesa, nel settore del petrolio e del gas, e nel campo dell'agricoltura. (Res)