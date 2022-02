Business news: Perù, spagnola Acciona si aggiudica parco eolico da 131 megawatt a San Juan de Marcona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Acciona ha vinto il suo primo progetto in Perù per costruire un parco eolico di 131 megawatt a San Juan de Marcona, nel dipartimento di Ica, che richiederà un investimento di quasi 158 milioni di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, il nuovo impianto rinnovabile sarà composto da 23 turbine eoliche con una capacità prevista di 5,7 megawatt, che produrranno energia equivalente a 608 gigawattora all'anno, in grado di rifornire 478 mila case peruviane. Da un punto di vista ambientale, il parco eolico di San Juan de Marcona eviterà l'emissione di circa 275 mila tonnellate di CO2 all'anno. La connessione del progetto al Sistema elettrico nazionale interconnesso del Perù (Sein) avverrà attraverso la costruzione di una linea di trasmissione a 220 chilovolt di circa 33 chilometri, che sarà collegata alla sottostazione di Marcona. Con questo progetto, Acciona sta avanzando nel suo processo di crescita in America Latina, dove è già presente in Cile con quasi mille gigawatt di capacità operativa, e in Brasile, dove ha recentemente acquisito un portafoglio di progetti eolici in sviluppo con fino a 850 megawatt. (Res)