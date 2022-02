Business news: Ungheria-Brasile, tutela valori cristiani, difesa e cooperazione al centro dell'incontro Orban-Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto in un clima di grande intesa soprattutto sul tema della tutela dei valori cristiani, della difesa e cooperazione il vertice tra il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, e il primo ministro dell'Ungheria, Victor Orban. I due leader conservatori di estrema destra si sono incontrati a Budapest, dove il capo dello stato brasiliano ha fatto tappa di ritorno dalla visita di Stato a Mosca, in Russia, dove ha incontrato il presidente, Vladimir Putin. La scelta di recarsi in Ungheria è finita sotto i riflettori per il profilo ultra conservatore di Orban, leader che ha al momento rapporti tesi con diverse capitali europee. Critiche erano state mosse a Bolsonaro anche per il bilaterale al Cremlino con Putin, nel pieno delle crisi con gli Stati Uniti a seguito della pressione militare di Mosca sui confini dell'Ucraina. (Res)