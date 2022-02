Business news: Ita Airways riceve autorizzazione a operare su rotta Roma-Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione nazionale dell'aviazione civile dell'Argentina (Anac) ha autorizzato la compagnia aerea di Stato italiana, Ita Airways, a operare la rotta tra Roma e Buenos Aires. Il via libera, si legge nella delibera dell'Anac pubblicata giovedì sulla Gazzetta ufficiale, riguarda "voli regolari internazionali di passeggeri e merci tra Roma e Buenos Aires dagli aeroporti Leonardo da Vinci di Fiumicino (Fco) e Ministro Pistarini di Ezeiza (Eze). La ripresa effettiva delle operazioni sulla principale rotta tra Argentina e Buenos Aires, segnala il quotidiano "El Cronista", è stimata per il mese di aprile anche se fonti dell'Anac affermano che non è stata ancora presentato il cronoprogramma con la programmazione e la frequenza dei voli né il piano di tariffe. Tenendo conto che la compagnia di bandiera argentina Aerolineas Argentinas ha sospeso da oltre un anno le operazioni su questa rotta, Ita Airways sarebbe l'unico operatore a offrire un collegamento diretto tra le capitali dei due paesi. (Res)