Kosovo: Parlamento, scontro tra maggioranza e opposizione su primo anno del governo Kurti

21 luglio 2021

- Un anno dopo che il Movimento Vetevendosje ha vinto le elezioni in Kosovo, la maggioranza e l'opposizione si sono scontrati sul bilancio di questo primo anno dell'esecutivo guidato da Albin Kurti. Nel corso di una riunione tenuta ieri della presidenza dell'Assemblea del Kosovo, il deputato di Vetevendosje, Armend Muja, ha affermato che il governo è riuscito con successo a soddisfare i quattro pilastri principali delineati nel suo programma. “Il governo ha presentato quattro pilastri principali del suo programma. Vaccinazioni, apertura di posti di lavoro nel contesto di una crisi economica, ripristino dell'ordine pubblico, lotta alla criminalità e alla corruzione e, infine, innalzamento della dignità del Kosovo nell'area della politica estera”, ha affermato Muja ripreso dall'emitttente "Rtk". Per Abelard Tahiri, capogruppo in Parlamento del Partito democratico del Kosovo (Pdk), il governo di Kurti è stato il "più debole" da quando il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza. “Abbiamo visto la governance più debole dalla dichiarazione di indipendenza. D'altra parte, il lavoro delle agenzie indipendenti e statali, che si sono comportate molto bene, non dovrebbe essere legato alla governance. Perché quest'ultimo dovrebbe portare sul tavolo nuovi progetti, investimenti e strategie per lo sviluppo del Paese”, ha affermato. Besnik Tahiri, capogruppo dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), ha sottolineato che il governo "non ha prodotto nulla a parte l'aumento delle bollette e dei prezzi dell'energia e la mancanza di una visione di politica estera". (Alt)