Kosovo: Biden riafferma necessità dialogo con Serbia per riconoscimento reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sottolineato che Washington rimane un partner incrollabile del Kosovo. L’inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini in una lettera di congratulazioni al presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, in occasione del 14esimo anniversario dell’indipendenza del Paese, risalente al 17 febbraio 2008. Nella missiva inviata a Osmani, Biden ha affermato che Washington continua sostenere il dialogo tra Kosovo e Serbia nell’ottica di giungere al riconoscimento reciproco. “Siamo lieti che il Kosovo continui a costruire e rafforzare le sue positive relazioni con i paesi vicini e continueremo a sostenere i vostri sforzi verso un accordo di normalizzazione globale con la Serbia, incentrato sul riconoscimento reciproco", si legge nella lettera. Biden ha quindi rimarcato che il Kosovo nei 14 anni di indipendenza ha fatto grandi progressi e si è "trasformato da fragile democrazia in uno Stato pronto a condividere le sue esperienze con il mondo".(Nys)