Bosnia: Dodik, congratulazioni del presidente Komsic al Kosovo è provocazione (2)

- Il presidente di turno della Bosnia Erzegovina Zeljko Komsic ha inviato ieri i propri auguri alla presidente kosovara, Vjosa Osmani, in occasione della Giornata dell'indipendenza in Kosovo, che ricorda l'autoproclamazione di indipendenza dalla Serbia sancita dalle autorità di Pristina il 17 febbraio 2008. "Auguro a tutti i cittadini del Kosovo e a Lei personalmente, a nome mio e dei cittadini della Bosnia Erzegovina, un felice Giorno dell'Indipendenza. Incoraggiati e lieti per il miglioramento delle relazioni tra due Paesi amici, siamo convinti che il percorso di cooperazione economica, politica e di qualsiasi altro tipo e le relazioni amichevoli tra la Bosnia Erzegovina e la Repubblica del Kosovo saranno di particolare importanza per i cittadini del nostro Paesi nel prossimo futuro", ha dichiarato Komsic. (segue) (Seb)