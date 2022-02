Nord Macedonia-Kosovo: incontro premier Kovacevski e Kurti, focus sulle relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni bilaterali e la cooperazione tra la Macedonia del Nord e il Kosovo sono promosse e rafforzate nel segno dell'amicizia e della vicinanza. Lo hanno ribadito i primi ministri Dimitar Kovacevski e Albin Kurti, in un incontro avvenuto a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Secondo una nota del governo macedone, all'incontro ha partecipato anche il vicepremier per gli Affari europei Bojan Maricic. I due primi ministri hanno espresso soddisfazione per le relazioni bilaterali positive e costruttive, con un interesse comune a valutare i risultati raggiunti dopo la recente seduta congiunta dei due governi. Kovacevski ha sottolineato che la cooperazione economica è un ulteriore impulso per l'avanzamento delle relazioni bilaterali, poiché il Kosovo è uno dei partner commerciali più importanti della Macedonia del Nord. Il primo ministro macedone ha inoltre sottolineato che la Macedonia del Nord sostiene le aspirazioni euro-atlantiche del Kosovo e che è pronta a contribuire in tale direzione trasferendo esperienze in tutti i settori in cui il Kosovo esprimerà interesse. Per quanto riguarda le questioni regionali, durante l'incontro è stato sottolineato che la Macedonia del Nord sostiene il dialogo Pristina-Belgrado al fine di raggiungere un accordo finale, reciprocamente accettabile e che garantisca pace, stabilità e progresso a tutta la regione dei Balcani occidentali. (Geb)