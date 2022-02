Ucraina: intelligence Usa, il 75 per cento delle forze convenzionali russe schierate ai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 75 per cento di tutte le forze convenzionali della Russia sono schierate a ridosso dell'Ucraina. Lo riferisce l'emittente "Cnn" citando fonti dell'intelligence statunitense. La concentrazione di tante forze a distanza di tiro dall'Ucraina, secondo la valutazione dei servizi Usa, è "altamente inusuale" ed è uno dei motivi per i quali Washington ritiene che la Russia sia pronta ad attaccare. L'intelligence statunitense inserisce nel computo 120 dei 160 gruppi tattici di battaglione (Btg) che sono schierati in un raggio di 60 chilometri dai confini ucraini. Si tratta del 75 per cento delle principali unità di combattimento russe, ma di meno della metà del totale delle truppe dell'esercito. Secondo gli ufficiali Usa, insieme alle forze separatiste le truppe russe pronte a un eventuale attacco dell'Ucraina sarebbero almeno 190 mila. Attorno al Paese sono dispiegati anche 35 dei 50 battaglioni di difesa aerea a disposizione della Russia, 500 caccia e 60 bombardieri. Stando alla valutazione dell'intelligence di Washington, si tratta di numeri enormemente superiori a quelli a disposizioni delle forze militari ucraine. (Nys)