Medio Oriente: Emirati chiedono unità di fronte minaccia droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato un avvertimento ai partner regionali sulla crescente minaccia di attacchi di droni, come quelli lanciati contro Abu Dhabi dai ribelli sciiti yemeniti Houthi. Intervenendo oggi ad una conferenza dedicata ai droni, la Unmanned System Exhibition (Umex) ad Abu Dhabi, il ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Ahmad al Bawardi, ha dichiarato: "Dobbiamo unirci per impedire che l'uso dei droni minacci la sicurezza dei civili e distrugga le istituzioni economiche”. L'Unmanned Systems Exhibition (Umex) è iniziata ad Abu Dhabi, con rappresentanti dell'esercito e dell'industria regionali e occidentali, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Francia, ma anche Israele, presente per la rima volta all’evento. Infatti, tre compagnie di difesa israeliane parteciperanno all’evento che comprenderà anche la Simulation and Training Exhibition (SimTEX). (segue) (Res)