Medio Oriente: Emirati chiedono unità di fronte minaccia droni (2)

- Mentre l'evento presenterà le ultime novità sulla tecnologia dei droni ad alta tecnologia, il Paese ospitante ha avvertito che tali armi stanno diventando più economiche e più diffuse. Ora fanno parte degli arsenali di "gruppi terroristici che usano i sistemi per terrorizzare i civili o per avere un impatto negativo sul sistema globale", ha affermato il ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti per l'intelligenza artificiale, Omar bin Sultan al Olama. "Questa è una sfida che ci richiede di lavorare insieme per garantire che possiamo creare uno scudo contro l'uso di questi sistemi". (segue) (Res)