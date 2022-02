Medio Oriente: Emirati chiedono unità di fronte minaccia droni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema è stato anche affrontato durante una dibattito sugli Accordi di Abramo organizzato oggi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco che ha coinvolto il vicepremier e ministro della Difesa Benny Gantz, il consigliere presidenziale emiratino Anwar al Gargash, e il sottosegretario agli Affari esteri del Bahrein, Abdulla bin Ahmed bin Abdulla Al Khalifa. Nel suo discorso prima della tavola rotonda, Gantz ha attaccato direttamente l’Iran ritenendolo responsabile dei continui attacchi che stanno colpendo Emirati e Arabia Saudita fornendo droni e missili balistici sempre più sofisticati ai ribelli sciiti yemeniti Houthi. Da parte sua Gargash, pur sottolineando la forza e la prontezza delle Forze armate emiratine nel respingere gli attacchi, ha dichiarato che quelli a cui stanno assistendo gli Emirati sono attacchi terroristici. “Quello che noi ci aspettiamo è che i nostri tradizionali alleati onorino il loro impegno al fianco degli Emirati e che siano qui al nostro fianco”, ha sottolineato Gargash in un implicito riferimento agli Stati Uniti. Secondo il consigliere della presidenza emiratina con il tempo gli Houthi hanno costruito grazie all’appoggio dell’Iran un arsenale sempre più sofisticato che rappresenta “una grandissima minaccia per la regione”. “Questo – ha aggiunto – non possiamo accettarlo”. (segue) (Res)