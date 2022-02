Medio Oriente: Emirati chiedono unità di fronte minaccia droni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti fanno parte della coalizione militare araba guidata dall’Arabia Saudita dal 2015 impegnata nella guerra in Yemen al fianco del governo riconosciuto con sede provvisoria ad Aden. Sebbene gli Emirati abbiano annunciato di aver ritirato le sue truppe dal Paese nel 2019, restano un giocatore influente soprattutto nel sostenere le milizie dello Yemen meridionale. Gli Emirati Arabi Uniti sono in stato di massima allerta da quando un drone Houthi e un attacco missilistico hanno ucciso tre lavoratori impiegati in un sito di stoccaggio del carburante ad Abu Dhabi il 17 gennaio. Da allora le autorità hanno sventato tre attacchi simili, incluso uno rivendicato da un gruppo militante poco noto che si crede abbia legami con fazioni armate filo-iraniane in Iraq. Per proteggere l'alleato del Golfo, gli Stati Uniti hanno schierato una nave da guerra e aerei da combattimento per aiutare a proteggere l'hub finanziario del Medio Oriente dove è in corso Expo 2020. Nel frattempo, la Francia ha affermato che rafforzerà la sua cooperazione in materia di difesa con gli Emirati Arabi Uniti, principalmente per proteggere il suo spazio aereo. (Res)