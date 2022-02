Bosnia: esponente croato presidenza, da Hns "ricatto politico" inaccettabile su legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conclusioni del Consiglio nazionale croato della Bosnia Erzegovina (Hns) sulla riforma elettorale rappresentano un "ricatto politico" inaccettabile. Lo ha affermato l'esponente croato della presidenza tripartita bosniaca, Zeljko Komsic, commentando le conclusioni dell'Hns diffuse ieri secondo cui, senza il completamento della riforma elettorale per assicurare "rappresentanza legittima" ai croati di Bosnia, quest'ultimi avvieranno passi "per una nuova organizzazione istituzionale e territoriale della Bosnia Erzegovina sulla base dei principi del federalismo e della democrazia consociativa". Secondo Komsic, si tratta di un "ricatto politico" da parte del partito maggioritario nell'Hns, l'Unione democratica croata (Hdz BiH). Secondo Komsic, tale ricatto è inaccettabile perché le elezioni si dovranno svolgere senza "forzare una legge elettorale sulla base dell'apartheid e contro i verdetti stabiliti a Strasburgo". "Non ci sarà alcuna federalizzazione della Bosnia Erzegovina, su base etnica o di qualsiasi altro tipo", ha insistito Komsic accusando il leader dell'Hdz, Dragan Covic, di "nascondersi" scaricando le responsabilità dietro l'Hns. (segue) (Bos)