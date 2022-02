Bosnia: esponente croato presidenza, da Hns "ricatto politico" inaccettabile su legge elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, ha detto intanto di non vedere "nulla di controverso" nelle conclusioni dell'Assemblea nazionale croata diffuse ieri. Dodik ha sottolineato che i croati hanno il diritto di rivendicare uguali diritti come gli altri due popoli costituenti della Bosnia. "Il rifiuto dei musulmani di accettare il fatto che la Bosnia Erzegovina non sia una loro esclusività ha portato la Bosnia Erzegovina, e soprattutto l'Federazione musulmano croata, al punto in cui siamo oggi. La subordinazione delle amministrazioni americana e di Bruxelles ai desideri dei musulmani destabilizza la Bosnia Erzegovina nel lungo termine", ha detto Dodik all'agenzia di stampa "Srna". (segue) (Bos)