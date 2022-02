Bosnia: esponente croato presidenza, da Hns "ricatto politico" inaccettabile su legge elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza un accordo sulla riforma della legge elettorale della Bosnia Erzegovina, i croati potrebbero avviare un processo politico per creare una terza entità nel Paese. E' quanto emerso dalla riunione straordinaria del Consiglio nazionale croato (Hns), organismo di rappresentanza dei partiti politici croati in Bosnia con una maggioranza dell'Unione democratica croata (Hdz BiH). Senza un accordo sulla legge elettorale, secondo l'Hns, non ci sono le condizioni per svolgere regolarmente le prossime elezioni a ottobre. Il leader dell'Hdz, Dragan Covic, ha illustrato le conclusioni della riunione straordinaria dell'Hns sabato a Mostar, evidenziando che i colloqui tra le parti in Bosnia per raggiungere un accordo sulla riforma elettorale dovrebbero riprendere la prossima settimana. Senza un accordo, tuttavia, Covic ha chiarito che i croati boicotterebbero le prossime elezioni. Secondo il leader dell'Hdz, l'obiettivo principale è quello di "assicurare l'uguaglianza costituzionale del popolo croato con gli altri due popoli costitutivi della Bosnia Erzegovina e di assicurare rappresentanza legittima in tutti i livelli di governo in Bosnia" (Bos)