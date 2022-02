© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino (ore 16:30 - 20:30)REGIONEL'assessore al territorio e protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, partecipa alla “Giornata dedicata alla comunità resiliente di Codogno e alle vittime del Covid-19”.Chiesa parrocchiale di San Biagio e della B.V. Immacolata, piazza XX Settembre – Codogno/Lo (ore 10:30)L'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, presenzia alla firma del “protocollo legalità” per la realizzazione della variante della Tremezzina.Villa Gallia, sede della Provincia di Como via Borgovico, 148 (ore 11)Il ministro per le disabilità, Erika Stefani, e l'assessore di Regione Lombardia a famiglia, politiche sociali, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli, presentano il nuovo piano di azione regionale rivolto alle persone con disabilità.Palazzo Lombardia, Sala Stampa, 11° piano, piazza Città di Lombardia, 1 ingresso N1 (ore 11:30)Regione Lombardia, in collaborazione con Asst-Lodi e Comune di Codogno, a due anni di distanza dall'inizio della pandemia, organizza l'evento “Codogno 2020 – 2022”. Sono presenti il presidente Attilio Fontana, il sindaco e presidente della provincia, Francesco Passerini, i sindaci dei Comuni della prima “zona rossa” d'Italia, istituzioni militari e religiose, rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale e del mondo sanitario.Ex Ospedale Soave di Codogno, viale Gandolfi 6 (ore 17)VARIEConferenza stampa di presentazione dell'opera di Francesco Vezzoli, Il pessimista narcisista o il narcisista pessimista, artwork realizzato per la cover dell'ultimo album di Fedez, Disumano. Intervengono: Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano; Sara Goldschmied, membro del CdA di Triennale Milano; Carla Morogallo, Direttore operativo di Triennale Milano; Fedez, artista; Francesco Vezzoli, artistaPalazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 11:30)Conferenza stampa di Fratelli d'Italia Lombardia per l'ingresso del sindaco di Agnosine (Bs), Giorgio Bontempi. Sono presenti la portavoce regionale Daniela Santanchè e dirigenti regionali del partito.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Filzi, 22 (ore 12)Detoxing circularity. i progetti del consorzio detox per sensibilizzare il sistema moda verso un'economia circolare: ricerca, installazioni, interventi sul consumatore. Intervengono: Andrea Cavicchi Presidente Consorzio Italiano Implementazione Detox; Chiara Campione Head of the Corporate and Consumer Unit for Greenpeace Italy; Elisa Monica Gavazza Southern Europe Director ZDHC FoundationAccademia Costume&Moda via A.Fogazzaro 23 (ore 12)Atterraggio del volo che porta in Italia la bandiera Olimpica, insieme alla delegazione di Milano Cortina 2026 che ha vissuto i Giochi di Beijing 2022.Aeroporto di Malpensa Ingresso porta 1 – piano Arrivi (ore 12:20)Conferenza stampa di presentazione dell'opera “La dama di picche” diPëtr Il'ič Čajkovskij. Intervengono: Dominique Meyer, sovrintendente e direttore artistico e gli artisti.Teatro alla Scala, ridotto dei palchi, Piazza Scala (ore 12:30)Padre Antonio Spadaro s.j., direttore della rivista "La Civiltà Cattolica", pronuncia la lecture dal titolo "Dove si genera il futuro. Sulla vitalità della Chiesa in un tempo di crisi". Introduce il rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli.Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula magna, Largo Gemelli, (ore 17)"Casseruolata", con accompagnamento della Banda degli "Ottoni a Scoppio", promossa dal Coordinamento Regionale per il diritto alla salute – Dico 32!.Palazzo Lombardia, lato Via Luigi Galvani (ore 17)MONZAConferenza stampa di presentazione del "Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024". Intervengono il Sindaco Dario Allevi e l'assessore al bilancio Rosa Maria Lo Verso.Comune di Monza, Sala Giunta, 2° piano, piazza Trento e Trieste (ore 12)(Rem)