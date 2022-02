Business news: Brasile, Telespazio realizzerà per OneWeb una nuova gateway satellitare presso il teleporto di Maricà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una joint venture tra Leonardo (67 per cento) e Thales (33 per cento), attraverso la sua controllata Telespazio Brasil, fornirà a OneWeb, la società per le comunicazioni satellitari in orbita bassa, le infrastrutture e i servizi per una nuova gateway satellitare presso il teleporto di Maricà, nello Stato di Rio de Janeiro (Brasile). La gateway di Maricà, si legge in un comunicato diffuso da Telespazio, è un altro esempio dell’impegno e degli investimenti a lungo termine di OneWeb in Brasile. La costellazione di 648 satelliti di OneWeb fornirà servizi internet ad alta velocità, comunicazioni a bassa latenza e massima sicurezza, a istituzioni governative, alla difesa, ai settori dell’Oil&Gas, della navigazione e dell’aviazione, nonché agli operatori telefonia mobile per portare 3G, 4G e 5G in qualunque zona del Brasile. Ad oggi OneWeb ha già lanciato due terzi della sua costellazione con 428 satelliti ora in orbita e i restanti lanci da completare entro l’anno. (Res)