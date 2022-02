Sicurezza: Scurati (Lega), intollerabile che nessuno possa più sentirsi sicuro di girare per Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo come ogni sabato sera a Milano avvengono aggressioni, rapine e scontri tra gruppi di giovani, spesso stranieri, per lo più nelle zone della movida cittadina. Il sindaco Sala e l'assessore alla sicurezza Granelli continueranno a minimizzare ogni episodio?". Lo afferma la consigliera regionale della Lega Silvia Scurati, intervenendo sulle aggresioni della scorsa notte a Milano. "Da troppo tempo - sottolinea Scurati - a Milano servono interventi concreti e mirati per fronteggiare situazioni sempre più gravi: più divise, più controlli e maggiore presidio delle forze dell'ordine nelle zone calde della città". "Non è tollerabile che nel 2022 nessuno possa più sentirsi sicuro di girare per Milano, una città modello sotto molti aspetti ma sempre più insicura e pericolosa grazie a una sinistra lassista e buonista che sta facendo di Milano un esempio estramamente negativo per tutto il Paese" conclude Scurati. (Com)