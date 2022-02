Brasile: 152 morti e 165 dispersi dopo inondazioni nel sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità hanno catalogato le piogge abbattutesi negli ultimi giorni nell'area come "le peggiori da un secolo a questa parte" e hanno espresso preoccupazione per la possibilità di nuove frante, poiché le previsioni meteorologiche indicano l'imminenza di nuove precipitazioni in settimana. Parimenti vi è preoccupazione per la possibile diffusione di malattie trasmissibili: il dipartimento della Salute brasiliano ha raccomandato ai cittadini che sono stati a contatto con l'acqua delle alluvioni o che hanno subito lesioni cutanee di prestare attenzione a eventuali sintomi. (Brb)