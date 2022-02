Salute: Papatheu (FI), oggi si celebra giusto tributo a impegno personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che si celebra oggi è un giusto tributo all’impegno ed alla professionalità del personale sanitario che in questi due anni di pandemia è sempre stato in trincea, giorno e notte, per salvare tante vite umane”. Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, in occasione della seconda Giornata nazionale del personale sanitario, socio sanitario, socio assistenziale e del volontariato. “Un ringraziamento dovuto per questi veri e propri eroi silenziosi, molti dei quali hanno sacrificato la loro vita nel contrasto al Covid-19. Bene, dunque, l’impegno da parte dell’esecutivo a supportare dal punto di vista economico i familiari dei sanitari deceduti a causa del virus”, conclude la parlamentare azzurra, che per prima depositò un disegno di legge per l’istituzione di un’apposita giornata dedicata ai camici bianchi. (Rin)