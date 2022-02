Ucraina: ministero Esteri russo, domani colloquio telefonico Lavrov-Le Drian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un colloquio telefonico tra i ministri degli Esteri di Russia e Francia, Sergej Lavrov e Jean-Yves Le Drian, si terrà nella giornata di domani. Lo ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, la quale ha spiegato che Lavrov sarebbe stato disponibile, "nel rispetto degli accordi" presi tra i presidenti Vladimir Putin e Emmanuel Macron, già oggi ma lo stesso discorso non vale per Le Drain per cui "la conversazione è stata fissata per domani".(Rum)