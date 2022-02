Venezuela: ex procuratrice generale in fuga in Spagna, non c’è una sola prova a mio carico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex procuratrice generale del Venezuela, Luisa Ortega Diaz, ha rilasciato oggi un’intervista al quotidiano “El Universal” in videochiamata dalla Spagna, dove chiede asilo politico, per respingere tutte le accuse a suo carico. “Non c’è una sola prova che dimostri che ho commesso crimini in Venezuela. Una dichiarazione, un’opinione non prova nulla, così come un commento sui social”, ha affermato. Le autorità di Caracas la accusano di alto tradimento, di abuso di potere e di false dichiarazioni. “Chi inventa queste menzogne ha paura delle mie azioni, di quello che faccio o che posso fare”, ha proseguito. Ortega ha lasciato il Venezuela nel 2017, accusando il governo del presidente Nicolas Maduro di corruzione e abusi dei diritti umani, e di violare la Costituzione ignorando la separazione dei poteri. Dopo aver abbandonato il Paese ha trascorso quattro anni in Colombia, al termine dei quali ha deciso di trasferirsi in Spagna in considerazione della permeabilità del confine con il Venezuela. (segue) (Vec)