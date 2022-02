Venezuela: ex procuratrice generale in fuga in Spagna, non c’è una sola prova a mio carico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Ortega, al potere a Caracas ci sono “criminali capaci di commettere qualsiasi reato per raggiungere i propri obiettivi”. L’ex procuratrice generale ha quindi fatto sapere che la sua richiesta di asilo in Spagna è “in corso di elaborazione”, ma ha assicurato di essere “molto fiduciosa”. Ortega ha anche criticato l’opposizione venezuelana, che a suo dire è “rassegnata ad aspettare che Maduro rinunci al potere”. “Quasi tutto il Paese non tollera l’autocrazia, se agissimo con unità d’intenti saremmo invincibili. La cosa difficile è recuperare la fiducia in noi stessi”, ha osservato. (Vec)