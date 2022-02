Sicurezza: Rozza (pd) Comune e Governo stanno già aumentando numero agenti, Regione faccia la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli episodi di violenza di Milano, come quelli di Pavia o di Gallarate, sono la punta dell'iceberg di un disagio che sta esplodendo in tutta Italia e che sta colpendo principalmente i giovani, che sono sia vittime che carnefici. Siamo però consapevoli che potenziare la presenza delle forze dell'ordine, come bene ha annunciato il Governo che farà nelle prossime settimane, risolve il problema solo in parte. La chiave di svolta sta invece nell'intercettare il disagio laddove nasce". Lo afferma in una nota Carmela Rozza, Consigliera regionale del Partito democratico, ricordando che "Governo e Comune stanno già agendo in comune accordo. Ora serve che anche Regione Lombardia si metta al tavolo. Ma soprattutto investa risorse per aiutare a prevenire il disagio psicologico e l'abbandono scolastico, due tra le principali cause dell'insorgere della violenza tra minori.(Com)