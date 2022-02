Spagna: il 22 febbraio governo dovrebbe approvare aumento salario minimo interprofessionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 febbraio il governo spagnolo dovrebbe approvare l'aumento del salario minimo interprofessionale (Smi) a 1.000 euro al mese con effetto retroattivo dal primo gennaio 2022. L'aumento su base mensile sarà di 35 euro in 14 pagamenti e secondo i calcoli dei sindacati dovrebbe beneficiare 1,8 milioni di lavoratori, soprattutto donne e giovani tra i 16 ed i 34 anni. Sebbene l'accordo sia stato firmato solo con i sindacati e non con le associazioni imprenditoriali, la vicepresidente e ministra dell'Economia, Yolanda Diaz, ha sottolineato che l'importante è che ci sia stato un processo di dialogo sociale per affrontare l'aumento del salario minimo. Secondo la ministra questo incremento è "molto positivo" per l'economia spagnola perché è il "miglior strumento per combattere la povertà dei lavoratori" ed ha negato che possa provocare effetti negativi nella creazione di posti di lavoro in settori come l'agricoltura o tra gli autonomi, come sostenuto dalla comunità imprenditoriale. (Spm)