© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scomparsa di Marino Golinelli provoca un profondo dolore in tutti coloro che lo hanno conosciuto, ma a tutti noi resta la gioia per il privilegio di aver conosciuto un uomo che ha sempre saputo sfidare il presente, costruendo sempre in anticipo il nostro futuro comune". Lo afferma il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. (Rin)