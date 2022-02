Golinelli: Scaccabarozzi (Farmindustria), profondo cordoglio per la scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Insieme ai colleghi del Comitato di presidenza, della giunta e del direttore generale, Enrica Giorgetti, esprimo il profondo cordoglio di Farmindustria per la scomparsa di Marino Golinelli, personalità poliedrica, straordinaria ed esemplare delle imprese del farmaco in Italia. Imprenditore lungimirante, ha fatto della sua azienda, Alfasigma, un motore di innovazione, portandola ad essere uno dei gruppi farmaceutici italiani di eccellenza nel mondo". Lo dichiara il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi. "Per decenni, Marino Golinelli ha aperto e percorso nuovi sentieri nelle Life sciences per cure capaci di migliorare l'aspettativa e la qualità della vita. Le sue capacità imprenditoriali andavano di pari passo con il suo mecenatismo, con il suo amore per l’arte e la cultura. Esaltate dalla sua sensibilità per la crescita dei giovani e lo sviluppo della ricerca scientifica. A questo proposito ricordo volentieri l’Opificio Golinelli e il Centro Arti e Scienze da lui fondate, un ecosistema aperto di Fondazione nel quale formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, innovazione, promozione delle scienze e delle arti si integrano in un dialogo tra passato, presente e futuro che crea importanti interazioni con la scuola, l’Università, la Ricerca e l'industria. Una vita improntata all’ottimismo e alla voglia di fare e innovare. Chi vuole comprendere la farmaceutica in Italia può trovare in Marino Golinelli risposte esemplari”, conclude.(Rin)