Ucraina: portavoce Pentagono, siamo ancora in tempo per evitare invasione russa

- La Russia non ha ancora invaso l’Ucraina e gli Stati Uniti ritengono che ci sia ancora tempo per evitarlo. Lo ha dichiarato all’emittente “Fox News” il portavoce del Pentagono, John Kirby, dicendosi in disaccordo con quanto affermato ieri a Monaco dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, secondo cui le sanzioni contro Mosca andavano imposte prima. “Le sanzioni devono essere un deterrente. Se puniamo qualcuno per qualcosa che non ha ancora fatto, a quel punto questi andrà avanti con i suoi piani”, ha spiegato Kirby esprimendo l’auspicio che la strategia promossa dall’amministrazione del presidente Joe Biden possa “avere un effetto sui calcoli” del presidente russo Vladimir Putin. (segue) (Nys)