Ucraina: portavoce Pentagono, siamo ancora in tempo per evitare invasione russa (2)

- Secondo il portavoce del dipartimento della Difesa, il Cremlino ha “ancora molte opzioni sul tavolo” se decide di intraprendere la strada diplomatica. “Abbiamo avanzato delle proposte serie, abbiamo parlato per esempio di alcune delle nostre esercitazioni in Europa, siamo pronti a dialogare sulle nostre capacità missilistiche in Europa. Sono proposte che abbiamo avanzato per convincere Putin della nostra serietà”, ha sottolineato Kirby. Quando all’adesione dell’Ucraina alla Nato, secondo il portavoce del Pentagono, si tratta di una “questione interna all’Ucraina e alla Nato”. “Putin non può semplicemente porre un veto”, ha detto Kirby. (Nys)