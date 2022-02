Ucraina: Stoltenberg, la Nato sostiene tutte le iniziativa diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato sostiene ogni iniziativa diplomatica finalizzata a risolvere la crisi in Ucraina ed a prevenire la guerra. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista all'emittente "Cbs". "La cosa più importante è prevenire un nuovo attacco armato all'Ucraina, per cui noi sosteniamo tutti gli sforzi degli alleati Nato per trovare una soluzione politica", ha affermato Stoltenberg. Il segretario generale ha anche ribadito che l'Alleanza è pronta a sedersi al tavolo per una riunione del Consiglio Nato-Russia.(Res)