Ue: Di Maio domani a Bruxelles per Consiglio Esteri, focus su Ucraina

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio sarà domani a Bruxelles per partecipare alla riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione europea. Lo riferisce una nota della Farnesina. I ministri degli Esteri dei 27 Paesi membri dell'Ue discuteranno innanzitutto degli ultimi sviluppi relativi alle tensioni al confine fra Ucraina e Russia e terranno una discussione più generale sulla situazione della sicurezza europea. È anche previsto uno scambio informale con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. A seguire, i Ministri affronteranno il tema della lotta ai cambiamenti climatici e della diplomazia climatica, con uno sguardo in particolare a possibili nuove azioni per il clima nel quadro delle relazioni esterne dell'Ue, e discuteranno nel dettaglio della situazione politica in Bosnia-Erzegovina. È inoltre previsto un incontro dei 27 ministri degli Affari Esteri dell'Ue con gli omologhi dei Paesi del Golfo in occasione del Consiglio congiunto Unione europea-Consiglio di cooperazione del Golfo. A seguire, tra gli "affari correnti" si parlerà degli ultimi sviluppi in Mali e si forniranno aggiornamenti sui negoziati in corso a Vienna sull'accordo nucleare con l'Iran. I ministri effettueranno infine un'esercitazione di cibersicurezza, testando la risposta a un eventuale attacco cibernetico su larga scala che colpisse l'Unione europea e i suoi Stati membri. (Com)