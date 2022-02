© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non intende prendere territori da altri Paesi e considera la regione del Donbass come parte dell'Ucraina. Lo ha affermato l'ambasciatore russo negli Usa, Anatolj Antonov, parlando all'emittente statunitense "Cbs". "Non stiamo cercando di prendere alcun territorio di un Paese straniero. Vorrei confermare che Donetsk e Luhansk sono parte dell'Ucraina", ha detto l'ambasciatore.(Res)