Malta: premier Abela, le elezioni si terranno il 26 marzo

- Il primo ministro maltese, Robert Abela, ha chiesto oggi lo scioglimento del Parlamento annunciando che le elezioni politiche si terranno il 26 marzo. Come evidenzia il quotidiano "The Times of Malta", le prossime elezioni si terranno pertanto circa dieci settimane prima della fine effettiva dei cinque anni della legislatura e una settimana prima della visita a Malta da parte di papa Francesco, in programma il 2 e 3 aprile. "Il futuro è luminoso, perché siamo forti nel presente", ha affermato il premier maltese in un discorso pronunciato oggi dalla località di Floriana. "Siamo una forza di governo che ha rafforzato la democrazia. Abbiamo creato sistemi forti che prevarranno per generazioni", ha aggiunto Abela sottolineando che Malta sta andando verso "una primavera luminosa". Già nelle prossime ore è previsto l'inizio della campagna elettorale. Il Partito laburista, secondo i sondaggi, dovrebbe ottenere una netta vittoria assicurandosi così il terzo mandato consecutivo al governo.(Res)