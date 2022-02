Ucraina: ministra Difesa tedesca, limiti di capacità per nostre Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) andrebbero incontro a limiti di capacità, qualora fossero loro assegnati “altri compiti” nella crisi tra Russia e Ucraina, oltre il recente aumento del contingente in Lituania inquadrato nella Presenza avanzata rafforzata (Efp) che la Nato schiera in Polonia e negli Stati baltici. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Se alla Bundeswehr venissero assegnati altri compiti nella crisi tra Mosca e Kiev, ha affermato Lambrecht, “come ministra della Difesa, raggiungerà i limiti delle mie possibilità”. Il dispiegamento dei rinforzi tedeschi in Lituania per la Efp è avvenuto rapidamente perché “le capacità sono ancora disponibili”.La ministra della Difesa tedesca ha aggiunto che un maggiore impegno della Bundeswehr nella crisi tra Russia e Ucraina necessità delle coperture finanziarie. A ogni modo, ha evidenziato Lambrecht, la Germania deve aumentare le spese per la difesa in modo da rimanere un “partner affidabile” della Nato. Al riguardo, la ministra della Difesa tedesca ha, infine, dichiarato: “Manterremo le nostre promesse e creeremo anche le condizioni a tale scopo”. (Geb)