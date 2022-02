Roma: Legambiente con comitato Spinaceto, realizzare stazione Mezzocammino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legambiente, insieme al comitato di quartiere "Tor de' Cenci-Spinaceto" ha tenuto oggi nel quartiere Mezzocammino, a Roma, presso la Parrocchia San Giovanni XXIII, l'appuntamento "valorizziamo il nostro quartiere, ripartiamo dal mezzo pubblico", per tornare a chiedere che su questo territorio, attraversato dai binari della Roma-Lido, venga realizzata in via Trafusa, la stazione attesa da oltre 10 anni dagli abitanti del quadrante urbano. E' quanto si legge in una nota di Legambiente. "La stazione 'fantasma' ancora non esiste nonostante una conferenza di servizi del 2007-2008 ne avesse approvato il progetto, nonostante fosse prevista da piano regolatore e da convenzione tra Comune e consorzio di Mezzocammino, e nonostante i fondi economici grazie ai quali può essere finanziata, siano in attesa di essere utilizzati", spiega la nota. (segue) (Com)