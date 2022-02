Roma: Legambiente con comitato Spinaceto, realizzare stazione Mezzocammino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'appuntamento sono intervenuti tra gli altri Cristiana Avenali responsabile Contratti di Fiume e Piccoli Comuni della Regione Lazio, Guido Basso presidente del Comitato di Quartiere "Tor de' Cenci-Spinaceto" e Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio, che hanno dichiarato: "Torniamo a chiedere la realizzazione della Stazione Mezzocammino sulla Roma Lido e lo facciamo in particolar modo, con la diffusione della raccolta firme che abbiamo lanciato lo scorso settembre durante la settimana europea della mobilità sostenibile. A Roma - continuano i partecipanti - sono più le auto immatricolate che le patenti e la qualità dell'aria è in condizione critica: è assurdo che si attenda questa fermata da oltre dieci anni, nonostante sia evidente la sua importanza strategica per un territorio di oltre settantamila abitanti e con progetto approvato e risorse pronte a finanziarlo. In questo momento di enorme cambiamento per la Roma Lido e di necessario rilancio della linea verso la trasformazione in Metromare, questa vicenda surreale va chiusa a vantaggio dello sviluppo di mobilità pubblica e del miglioramento della qualità dell'aria chiediamo a tutti i comitati dei quartieri territoriali e ai cittadini di spingere verso l'epilogo positivo, con la diffusione e il sostegno alla raccolta firme", conclude la nota. (Com)