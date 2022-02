Governo: Calenda a Draghi, sfida è far diventare popolari le scelte giuste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo dico con grande affetto a Draghi: oggi la sfida vera in Italia non è prendere decisioni impopolari, ma far diventare popolari le scelte giuste. Questo funziona in una democrazia ed è molto difficile, complicato e tuttavia risolutivo”. Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, chiudendo il Congresso del partito.(Rin)