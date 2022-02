Covid: Lollobrigida (Fd'I), scaduta emergenza basta teatrini allarmisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come dimostrano i dati, in Italia la curva dei contagi e dei ricoveri continua a scendere, fortunatamente. Ma il ministro Speranza prosegue con la sua retorica e smorza la voglia di ripartenza degli italiani, parlando in continuazione di mascherine e green pass. Una volta scaduto lo stato d'emergenza mi auguro che la finiremo di assistere a questi teatrini di alcuni personaggi che, con la scusa della pandemia in atto, hanno mire politiche e meri interessi personali". Lo sottolinea in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Rin)