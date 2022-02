Ucraina: Kamala Harris, Putin ha deciso di attaccare, Italia al tavolo delle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ritengono che il presidente russo Vladimir Putin abbia preso la sua decisione: se e quando invaderà l’Ucraina, dovrà affrontare “le più dure sanzioni che abbiamo mai varato”, la cui valutazione è oggetto di un dibattito con l’Europa cui partecipa anche l’Italia. Lo ha detto la vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, durante una conferenza stampa a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. La numero due della Casa Bianca ha citato espressamente il presidente del Consiglio, Mario Draghi, tra i protagonisti dei colloqui ad alto livello sulle sanzioni che verranno comminate alla Russia in caso d’invasione sull’Ucraina. Una prospettiva che, secondo Harris, si fa di ora in ora più concreta. “Riteniamo che Putin abbia preso la sua decisione. Punto”, ha affermato la vice presidente degli Stati Uniti descrivendo l’Europa come “sull’orlo di una guerra”. Il viaggio a Monaco, ha aggiunto, è stato però positivo e produttivo. “Era importante riaffermare che la nostra alleanza è forte, probabilmente più di quanto lo sia mai stata, e che ha propositi e principi condivisi che sono davvero in gioco in questo momento”. Harris ha anche fatto sapere che parteciperà alla riunione del Consiglio di sicurezza nazionale Usa convocato ieri dal presidente Joe Biden per la giornata di oggi. (segue) (Res)