Ucraina: Kamala Harris, Putin ha deciso di attaccare, Italia al tavolo delle sanzioni (2)

- Ieri la numero due della Casa Bianca ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al quale ha confermato il fermo sostegno degli Stati Uniti anche sul piano della sicurezza. Harris ha ricordato gli aiuti per 650 milioni di dollari già consegnati e ha detto che gli Usa “riconsidereranno le necessità dell’Ucraina sulla base di quello che accadrà nei prossimi giorni, come abbiamo fatto nel corso di questi ultimi mesi”. Le sanzioni contro la Russia in caso d’invasione saranno “tra le più pesanti, se non le più pesanti mai varate”. “Saranno dirette in particolare a istituzioni finanziarie e individui, porteranno un danno assoluto al resto dell’economia”. Harris ha sottolineato però come le decisioni in merito vengano “condivise con gli alleati”. “Abbiamo stabilito insieme che l’effetto di deterrenza delle sanzioni è ancora significativo. Speriamo sinceramente che ci sia ancora una via diplomatica (per uscire dalla crisi)”, ha aggiunto. (Res)