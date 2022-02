Roma: domenica ecologica, da polizia locale 450 verifiche con 35 violazioni in mattinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della terza giornata programmata per la limitazione della circolazione veicolare all'interno del perimetro Ztl "fascia verde", secondo quanto previsto dall'ordinanza del sindaco di Roma Capitale del 18 febbraio 2022 per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico, la polizia locale di Roma Capitale ha predisposto i consueti servizi di vigilanza: nel corso della mattinata, nella fascia oraria dalle 7:30 alle 12:30 sono state eseguite 450 verifiche, con 35 violazioni riscontrate. I controlli proseguiranno anche nella fascia oraria pomeridiana, dalle 16:30 alle 20:30.(Rer)